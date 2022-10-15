Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:23
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B.'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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