Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:46
Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Bardolas yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

GETAFE - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GETAFE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen yayımlanacak.

Getafe, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Las Palmas'a 2-0 mağlup olmuştu. 

Valencia ise deplasmanda Girona'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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