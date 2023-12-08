Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Bardolas yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Coliseum Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GETAFE - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen yayımlanacak.
Getafe, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Las Palmas'a 2-0 mağlup olmuştu.
Valencia ise deplasmanda Girona'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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