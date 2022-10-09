Giresunsporlu kaleci Onurcan Piri: 'Hakeme 'Çal penaltını' dedim'
Süper Lig ekibi Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Piri, "Golden önce faul verdi, hakeme 'Çal penaltını' dedim. Hemen teslim olmayalım" dedi.
Giresunspor'da Onurcan Piri, Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi.
Piri, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Böylesine büyük bir takım burada ağırladığımız için mutluyuz. İyi hazırlandığımız bir maçtı. İlk yarıda bize yakışmayan kötü bir performans sergiledik. Böyle büyük bütçeli takımlara karşı zor oluyor. İmkansız değil, sonuçta 11'e 11 ama bazen gücünüz yetiyor, bazen yetmiyor. Biz yeni bir takımız" dedi.
Maçta yaşanan karambol ve ardından verilen penaltı kararı için de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Biz her hafta kaleci departmanımızla analizler yapıyoruz. O golden önce faul verdi, hakeme 'Çal penaltını' dedim. Hemen teslim olmayalım. Çalıştığımız yerden geldi penaltı yani" diye konuştu.
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