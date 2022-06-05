Hakan Çalhanoğlu: 'Yerimiz burası değil'

05 Haziran 2022 Pazar, 09:51

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Faroe Adaları'na karşı 4-0 kazanılan maç sonrası taraftara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Yerimiz burası değil ve kanıtlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizi yürekten destekleyen taraftarımıza teşekkürler" ifadelerini yazdı.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun'un attığı golde asisti yapan isim oldu.