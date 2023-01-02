İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı!
İngiltere’nin köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur'un, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir ayrıntısı dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, dün oynanan lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.
Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.
“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı.
Where in the world will you be watching from today?— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 1, 2023
Let us know pic.twitter.com/m4KE50RyIB
Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.
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