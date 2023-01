İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı!

İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, dün oynanan lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı.

Where in the world will you be watching from today?



Let us know pic.twitter.com/m4KE50RyIB