İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:50

İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, dün oynanan lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı.

Where in the world will you be watching from today?



Let us know pic.twitter.com/m4KE50RyIB — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 1, 2023

Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.