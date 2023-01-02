İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı!

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur'un, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir ayrıntısı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:50
İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı!
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İngiltere Premier Lig'in büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, dün oynanan lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham’ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir’e de yer verildi.

“Dünya’nın neresinden bizi izleyeceksiniz?” yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı.

Çekya, Belçika ve Nijerya’nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir’i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı. 


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