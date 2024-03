İngiliz ekipten çılgın proje: Stadyuma havuz yapacaklar!

İngilterePremier Lig'de Fulham, stadyumu Craven Cottage için planlanan yeni projesini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, stadyumun Riverside Stand olarak adlandırılan bölümüne restoran ve yüzme havuzunun yer alacağı bir alan inşa edeceği belirtildi.

Stadyumda yer alacak bu bölümün maç günü deneyimini artırmak için tasarlandığı ve lüks paket olarak adlandırılan bilete sahip taraftarların kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Bu projenin 2024-25 sezonu itibariyle hayata geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Fulham'ın paylaşımı:

We are pleased to reveal details of our unparalleled matchday experiences!



Explore the Riverside: ??