İngiliz futbolcu Dele Alli'den Everton'a transfer çıkışı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcu Dele Alli transferi merakla bekleniyor. İddiaya göre İngiliz futbolcu, transferini düşünerek lig maçında kadroda yer almak istemedi.
Dele Alli, Beşiktaş'ın gündemindeki yerini korurken, yıldız futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Sabah’ın haberine göre, İngiliz orta saha, kulübü Everton'ın dün Nottingham Forest ile oynadığı maç öncesi kulüp yetkilileri ve teknik heyet ile görüşerek kadroda olmak istemediğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, bu talebine rağmen kadroya dahil edilirken yedek soyunduruldu. Maç 1-1 biterken Dele Alli, oyuna girmedi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Futbolcu ile 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret konusunda anlaşan Beşiktaş ise bonuslar için pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Everton'la da görüşme halinde. Dele Alli'yi 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon Euro önerdi. İngiliz kulübü 10 milyon Euro talep ederken Beşiktaş rakamı 8 milyon Euro’ya yükseltti.
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