İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti!

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:15

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı çok kısa değerlendiren İsmail Kartal, "Maçta konuşacak bir şey yok, rakibimizin durumu ortada. Allah yardımcıları olsun, böylesine güzel bir şehrin daha güzel bir yerde olması lazım. Maça iyi başladık ve skoru da bulduk" dedi.

Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal, "5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak... Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun" dedi.

Futbolcularınden övgüyle bahseden Kartal, "Biz bugünlere oyuncularımızla beraber geldik. Birbirimize saygılı bir şekilde geldik ve ne istediğimi çok net bir şekilde anlattım. Adaletlice, saygılıca bu seviyelere kadar geldik. Bugün, bu takım bu seviyeye geldiyse en büyük pay sahibi futbolcularımızın ve taraftarımızın" ifadelerini kullandı.