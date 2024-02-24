İsmail Kartal'dan Fred kararı: Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:31

Güncelleme: 24.02.2024 - 09:31

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.

İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

İSMAİL KARTAL'DAN FRED KARARI

NTV Spor'da yer alan habere göre, Sarı lacivertli takımda, sakatlığını atlatan Fred'in kadroda olma ihtimali düşük. Brezilyalı futbolcu, bugün antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fred günden güne daha iyi hale gelse de teknik heyet, tecrübeli orta saha oyuncusu tam hazır olmadan risk almak istemiyor. Yıldız futbolcunun bu doğrultuda yarın süre alması beklenmiyor.

İsmail Kartal'ın takımını şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko