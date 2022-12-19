İspanyol basınından flaş Karim Benzema iddiası: Deschamps bilerek oynatmadı
Milli takımı bıraktığını açıklayan Fransız forvet Karim Benzema için Didier Deschamps tarafından bilerek oynatılmadığı iddiası ortaya atıldı.
Fransız yıldız Karim Benzema, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan Benzema'nın milli takımda oynatılmaması gündem olmuş, yıldız futbolcu turnuvanın bitmesinin hemen ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.
"OYNATILMADIĞI İÇİN BIRAKTI"
İspanyol AS'da yer alan habere göre; Karim Benzema, Deschamps kendisini kadrodan çıkardığında milli takımı bırakmaya karar verdi.
Oyuncunun bu kararı açıklamak için turnuvanın bitmesini beklediği de belirtildi. Yine haberde yer alan iddiaya göre; 35 yaşındaki forvetin sakatlığının o kadar ciddi olmadığı ve son 16 turundaki Polonya maçından itibaren forma giyebileceği yazıldı.
Cezayir asıllı forvet oyuncusu, 97 defa giydiği Fransa A Milli Takımı formasıyla 37 gol kaydetti.
İspanyol kulübü Real Madrid'de top koşturan Benzema, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı.
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