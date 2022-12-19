Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Fransız futbolcu Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:34
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı
Abone Ol google-news

Fransa Milli Takımı'na seçilen; ancak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasından hemen önce sakatlanan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım, bununla gurur duyuyorum! Kendi hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor."


karim benzema Fransa milli takımı 2022 FIFA Dünya Kupası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler