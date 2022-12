Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Fransa Milli Takımı'na seçilen; ancak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasından hemen önce sakatlanan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım, bununla gurur duyuyorum! Kendi hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor."

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs