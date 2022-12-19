Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:34

Fransa Milli Takımı'na seçilen; ancak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasından hemen önce sakatlanan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım, bununla gurur duyuyorum! Kendi hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor."