İzmir'de Alsancak Stadı'nda geri sayım
Yenilenen haliyle açılmasına sadece günler kalan statta çim serilmesinin ardından koltukların montajı ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
İzmirli futbolseverlerin yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında geri sayım sürüyor. Yenilenen haliyle açılmasına sadece günler kalan statta çim seriminin ardından koltukların montajı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Ay sonunda tamamlanması planlanan stadın açılışını 6 Kasım Cumartesi günü İzmir'e gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Tarihi açılış için sabırsız olan taraftarlar, önümüzdeki haftalarda yıllar sonra ilk kez Alsancak Stadı'nın tribünlerine dönecek. İlk açılışı 1910 yılına uzanan, 1971 yılındaki Akdeniz Oyunlarnı için elden geçirilip son halini alan Alsancak Stadı, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından 2015'te yıkılmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşaa edilen UEFA standartlarındaki 14 bin taraftar kapasiteli stadyumda idari binanın yanı sıra ilk kez kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribün de yer alacak. Nisan 2017 ve Haziran 2021'de yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşaa edilen Alsancak Stadı'nda son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elektronik bilet sistemi kurulacak. Stadyumun 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunacak.
I
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- AKP'den yanıt niteliğinde tweet
- Mahkemeden Alaattin Çakıcı kararı!
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı