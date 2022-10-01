İzmir'de ne gol var ne kazanan!

Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Eyüpspor 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 21:32
İzmir'de ne gol var ne kazanan!
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altay ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 14, Altay 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Altay, bu kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.


altay eyüpspor Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler