İzmir'de ne gol var ne kazanan!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 21:32

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altay ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 14, Altay 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Altay, bu kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.