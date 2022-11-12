Jorge Jesus: 'Beklemediğimiz bir sonuç'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Jesus, 'Beklemediğimiz bir sonuç' dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kaybedilen Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Jorje Jesus'un açıklamaları...
"Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. 10 kişi oynadığımız farkedilimiyordu bile, sonrasında iki gol yedik. Serdar Aziz yere düştü, futbolda bunlar oluyor.
Takımım iyi oynadı ve hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik olmamız gerekiyor.
Bu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ligde bizim kadar maç yapan yok. Sakatlıklar oldu. Bu ara bize ciddi anlamda iyi gelecek."
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