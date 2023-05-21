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Jose Mourinho gözünü Salih Özcan'a dikti!

Serie A ekibi Roma, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündeme aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:33
Jose Mourinho gözünü Salih Özcan'a dikti!
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Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Roma yeni sezon planlamalarını sürdürüyor. İtalyan devi son olarak Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.

Sporx'in İtalyan basınından derlediği  habere göre Roma'nın orta sahanın merkezine transfer yapmak istediği belirtildi. 

İtalyan devinin orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia için girişimde bulunulacağı ifade edildi. 

TEKLİF DEĞERLENDİRELECEK

Roma kulübünün Salih Özcan için Dortmund'a 35 milyon Euro teklif vereceği öne sürüldü. Alman ekibinin Salih Özcan için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.

Borussia Dortmund ile bu sezon 35 maça çıkan Özcan, 2 gol kaydetti. 


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