Juventus, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde
Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Freiburg'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı da kazanan İtalyan ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, Freiburg deplasmanına konuk oldu.
İtalyan temsilcisi 45. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 90. dakikada Federico Chiesa'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Freiburg'ta Manuel Gulde, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Juventus'un çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
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