Kalbi maç heyecanına dayanamadı
Tomarza Belediyespor yöneticilerinden Savaş Kurt (43), kalp krizi geçirdi ve hayata veda etti.
Kayseri' üper Amatör Küme'de bugün oynanan Kocasinan Şimşekspor - Tomarza Belediyespor karşılaşmasını tribünden izleyen kulüp yöneticilerinden Savaş Kurt (43), kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan spor adamı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Süper Amatör Küme'de Kocasinan ilçesi Vali Muammer Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen Tomarza Belediyespor Kulübü yöneticisi Savaş Kurt, ilk yarının son dakikalarına doğru heyecanlanarak tribünde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurt, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spor adamı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre oynanmayan karşılaşma Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- MHP'den asgari ücret açıklaması
- HDP'den kapatma davası çıkışı