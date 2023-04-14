Kayserispor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Çamlı, takımın Dursun Özbek'in otelinde kalması ve bu duruma yönelik gelen eleştirilere çok sert yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 19:38
Kayserispor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray karşılaşması basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çamlı, takımın Dursun Özbek'in otelinde kalması ve bununla ilgili gelen eleştirilere de cevap verdi. Ali Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik." ifadelerini kullandı.

Ali Çamlı ayrıca, "Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir." sözlerini sarf etti.


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