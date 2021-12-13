Kevin Durant 51 sayıyla NBA'de sezonun en yüksek skoruna ulaştı
Kevin Durant 51 sayıyla NBA'de sezonun en yüksek skoruna ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in 51 sayı attığı Detroit Pistons maçını 116-104 kazandı.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, Durant'in 51 sayı, 9 asist, 7 ribauntluk performansıyla Pistons deplasmanından galip ayrıldı.
James Harden'ın yokluğunda Nets'i sırtlayan Durant, 8 Kasım'da 50 sayı kaydeden Stephen Curry'yi geçerek sezonun en yüksek skor üreten oyuncusu oldu.
Lig sonuncusu Pistons peş peşe 12. mağlubiyetini yaşadı. Cade Cunningham 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Frank Jackson da 25 sayıyla Pistons'ı ayakta tutmaya çalıştı.
LAKERS, LEBRON'UN "TRİPLE DOUBLE"IYLA KAZANDI
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, ağırladığı Orlando Magic'i 106-94 yendi.
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Anthony Davis'in forma giymediği maçta 30 sayı, 11 ribaunt, 10 asist, 3 blokla kariyerinin 101'inci "triple double"ına imza attı. Russell Westbrook ve Talen Horton-Tucker ise 19'ar sayılık katkıda bulundu.
Ligin sondan 2. sırasındaki Magic'te Cole Anthony 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Franz Wagner 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.
SONUÇLAR
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 97-112
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 104-116
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 84-103
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 112-97
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-116
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 106-94
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