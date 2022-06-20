Kim Min Jae, Rennes'in listesinde!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin formasını giyen Kim Min Jae, Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Rennes'in stoper adaylarından biri olarak gösterildi.
Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in, Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fransız basınında yer alan haberde; Rennes'in Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından stoper aradığı ifade edildi. Rennes'in şartlar sağlanırsa iki stoper takviyesi yapabileceği vurgulanırken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Kim Min Jae olduğu aktarıldı.
20 MİLYON EURO'LUK TALEP
Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun Koreli savunma oyuncusuyla Çin'de birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Fransız ekibinin bu transferde işinin kolay olmayacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon Euro'dan fazla bonservis talebinin olduğunun altı çizildi. Rennes'in ayrıca, bu transfer için Napoli, Benfica ve Brighton ile yarıştığı öne sürüldü.
JASON DENAYER DE LİSTEDE
Öte yandan haberde, Rennes'in Kim dışındaki adaylarından birinin de, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile Beşiktaş'la adı geçen Belçikalı stoper Jason Denayer olduğu ifade edildi.
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