Kim Min-Jae'li Güney Kore, Lübnan'ı mağlup etti
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmasında Lübnan'dan galibiyetle ayrıldı.
Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etti.
Lübnan, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Güney Kore'yi konuk etti. Saida Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45'inci dakikasında Cho Kyu-Sung'un attığı golle 1-0 öne geçen Güney Kore, maçın kalan bölümünde rakibine yakalanmadı ve maçı bu skorla kazanarak 17 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, maça Güney Kore formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Milli futbolcudan önemli açıklamalar
- Fenerbahçeli yıldız Lübnan'da galip
- Nihat Sırdar, 2004 kışını hatırlattı
- Mahkemeler AYM'yi tanımıyor!
- Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu
- Valilik açıkladı: Yasak yarın 08.00'de bitiyor
- Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara
- Ankara'da simit artık lüks oldu
- Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
- Covid-19 ilacında yeni gelişme