Kim Min-Jae'li Güney Kore, Lübnan'ı mağlup etti

27 Ocak 2022 Perşembe, 17:10

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etti.



Lübnan, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Güney Kore'yi konuk etti. Saida Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45'inci dakikasında Cho Kyu-Sung'un attığı golle 1-0 öne geçen Güney Kore, maçın kalan bölümünde rakibine yakalanmadı ve maçı bu skorla kazanarak 17 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, maça Güney Kore formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.