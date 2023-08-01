Konyasporlu Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Konyaspor’un deneyimli kalecisi ve kaptanı Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej’e transfer oldu.
Konyaspor forması giyen Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada kaptan Sehic’e veda edilerek, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.
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