Konyasporlu Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Yayınlanma: 01.08.2023 - 08:09

Güncelleme: 01.08.2023 - 08:09

Konyaspor forması giyen Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada kaptan Sehic’e veda edilerek, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.