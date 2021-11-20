Lazio, Vedat Muriqi kararını verdi, gözler Türkiye'de!
Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Avro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Dikkatler Türkiye'ye çevrild.
Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.
Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Avro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.
Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi. Vedat için Fenerbahçe ve Trabzon'un adı geçiyor!
MURİQİ'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK
Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.
Kaynak: İtalyan basını / NTV Spor
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