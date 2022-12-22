Lionel Messi, 1.5 yıl daha Paris'te
Paris Saint-Germain ve Lionel Messi, 2023 yazında bitecek olan sözleşmeyi 2024'e kadar uzatma konusunda anlaşma sağladı.
Paris Saint-Germain, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardı.
Le Parisien'de yer alan habere göre; Paris, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi ile Katar'da bir görüşme yaptı. Görüşme sonucunda 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması konusunda el sıkışıldı.
Paris'te yaşamaktan mutlu olan ve kadrodaki yıldızların tutulmasından da hoşnut olan Messi'nin oldukça kısa bir görüşme sonrasında ikna edildiği bilgisi de verildi.
2021 yazında 21 yıllık kulübü Barcelona'dan ayrılıp bonservissiz olarak Paris'e transfer olan Messi, Fransız kulübün formasını giydiği 53 maçta 23 gol atıp 29 asist yaptı.
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