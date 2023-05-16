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Liverpool galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Leicester City 0 - 3 Liverpool (Maç sonucu)

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City'i 3-0 yendi ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 00:00
Liverpool galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Leicester City 0 - 3 Liverpool (Maç sonucu)
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City'e konuk oldu.

King Power Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Maçın 33. dakikasında Curtis Jones ile gol perdesini açan Liverpool, 36'da yeniden Jones'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Kırmızılar, 71'de Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikik golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan maçın yıldızı, yaptığı 3 asistle Mohamed Salah olurken Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkararak 65 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girme isteğini sürdürdü. Leicester City ise 30 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.


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