Liverpool galibiyet serisini 7 maça çıkardı! Leicester City 0 - 3 Liverpool (Maç sonucu)

Yayınlanma: 16.05.2023 - 00:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 00:02

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, deplasmanda Leicester City'e konuk oldu.



King Power Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.



Maçın 33. dakikasında Curtis Jones ile gol perdesini açan Liverpool, 36'da yeniden Jones'la farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Kırmızılar, 71'de Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikik golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Öte yandan maçın yıldızı, yaptığı 3 asistle Mohamed Salah olurken Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 7 maça çıkararak 65 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi potasına girme isteğini sürdürdü. Leicester City ise 30 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.