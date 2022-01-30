Liverpool, Luis Diaz'ı renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı Portekiz'in Porto takımından transfer etti.
Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da giyen Diaz ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
Liverpool, transferin detaylarına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcunun 5,5 yıllık sözleşmeye imza attığını, bonservis bedelinin de 45 milyon Euro civarında olduğunu paylaştı. Sözleşmede Diaz'ın performansına bağlı olarak 15 milyon Euro'luk ek ödeme maddesinin bulunduğu öne sürüldü.
Liverpool'un toplamda 60 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği Diaz'ın kulüp tarihindeki en pahalı 3. transfer olduğu öğrenildi. İngiliz kulüp daha önce Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk için 85 milyon Euro, Brezilyalı kaleci Alisson Becker için ise 62 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.
2019'da Porto'ya gitmeden önce ülkesinin Barranquilla ve Atletico Junior kulüplerinde oynayan Diaz, bu sezon Portekiz Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 14 gol attı.
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