Marcao'dan Fatih Terim sözleri: O gittikten sonra değişen şeyler için konuşmak istemiyorum

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:50

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao, Sözcü gazetesine konuştu. Marcao, eski teknik direktör Fatih Terim ile Domenec Torrent arasındaki farklardan, daha önce tartışma yaşadığı Kerem Aktürkoğlu ile ilişkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"LİDERLİĞİ ÖĞRENDİM"

Bu sezonki performansı değerlendiren Marcao, “Lig birazcık ikinci planda kalmış gibi gözüktü ama Avrupa Ligi'nde iyi işler yaptık. Bu da bize tecrübe kazandırdı. Bu sezonun bana öğrettiği en önemli şey, işler iyi gitmediğinde arkadaşlarımla nasıl konuşmam gerektiğiydi… Liderliği öğrendim” ifadelerini kullandı.

"BENİ İSTEYEN TEK KİŞİ FATİH TERİM'Dİ"

Fatih Terim ile Domenec Torrent arasındaki farklardan bahseden Brezilyalı stoper şunları söyledi: “Fatih Terim'in burada olmamda çok büyük payı var. Oynamaya başladığımda beni isteyen tek kişi de oydu. Bana güvendi. Benim üzerimden iddiaya girebilecek kadar çok güveniyordu. Benim için baba gibiydi.. Terim, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada tanınan büyük bir antrenör. O, takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum."

"TAKIMI O KURMADI"

Başarılı stoper oyuncusu yeni teknik direktör için ise, "Torrent konusuna da çok farklı bakıyorum. Çok uzun yıllar Süper Lig'de çalışmış Fatih Terim'den alınmış bir takım var. Domenec'in Türkiye'deki ilk tecrübesi. Takımı o kurmadı. Elindeki oyuncularla bir plan oluşturmak zorunda. Antrenör, kendi planına uygun oyuncularla çalışmak ister. O yüzden Terim farklı, Torrent farklı. Torrent oyuncuları ileriye taşıyabileceğini söylüyor hep; zamana ihtiyacı var" dedi.

"KEREM'E BİR ŞEY OLURSA İLK BEN KOŞARIM"

Daha önce tartışma yaşadığı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Marcao şu açıklamayı yaptı: "Sadece Kerem değil herkesle çok iyiyim. Kerem'e de başka bir takım arkadaşıma da bir şey olursa ilk ben koşacağım. Hepimiz kulübün bir parçasıyız. Olaydan sonra o bana, ben ona saygı duyuyorum. Biz arkadaşız… Fenerbahçe derbisinde sadece futbol yeterli olmuyor. Kavga etmen, savaşman lazım. Derbi daha çok bir savaşa benziyor. Kadıköy'e çıktığım zaman korku diye bir şey olmuyor. Galatasaray'ı temsil etmenin gururunu duyuyorum."