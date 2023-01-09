Melih Saatçı yazdı: 'Trabzonspor'da şampiyon takıma yakışır mücadele yok'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 22:19

Güncelleme: 09.01.2023 - 22:19

Trabzonspor, Süper Lig’in 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor’a 5-0 mağlup oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Süper Lig’in 18.haftasında Trabzonspor çok kötü bir futboldan sonra çok ağır bir yenilgi aldı.

Trabzonspor bu sezon iki Antalya takımından kalesinde 10 gol gördü. Futbolda her şey var mağlubiyette galibiyette, ağır yenilgilerde ancak sahada mücadele etmiyor isen esas sorun bu işte. Giresunspor mücadelesi öncesi Karagümrük karşısında alınan ağır yenilgiden bir maç sonra daha kötü bir skor Alanyaspor karşısında alındı.

Bir takım son üç maçının ikisinde sahadan ağır yenilgi ile ayrılıyorsa ve de üstelik bu takım geçen sezonun şampiyon takımı ise o takımda hem saha içi saha dışında büyük sorunlar var demektir. Koskoca iki yarıda Trabzon takımının pozisyonu yok. Son derece oyunu yavaş oynayan, geri pas ,yan pas alışkanlığından adeta taviz vermeyen, alanları rakibine bırakan ve de rakibi seyreden bir takımdan sonuç alması zaten beklenemezdi. Karşılaşma boyunca oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir Alanyaspor takımı vardı sahada. Hem hücuma çıkışlarda hem de defansta oyuncuları çok iyi mücadele etti.

Bu sonuç gösterdi ki Trabzonspor’un bu sezon şampiyonluk iddiası olmayacak. Trabzonspor ne yazık ki daha da kötüsü şampiyon takıma yakışır mücadele yok!"