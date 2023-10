Metin Öztürk'ten hakem uyarısı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 19:04

Güncelleme: 06.10.2023 - 19:04

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gitti. Kafilenin hareketi öncesi Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi elde edilen Manchester United galibiyetinin ardından takımda keyiflerin yerinde olduğunu belirten Öztürk, "Her maç zor. Herkesin kolay diye değerlendirdiği bir İstanbulspor maçı çok da kolay geçmedi. Çok kötü bir sahada oynadık. Zaten federasyon bizim maçtan sonra çim bakımını üstlenen firmayı değiştirdi. Ama Galatasaray orada puan kaybetseydi çimciyi değiştirebiliyordunuz ama o puanları yerine geri koyamıyordunuz. O sebeple çok kolay geçebilecek bir maç zor geçti. Ne oldu? Manchester maçına takım dinlenmeden çıktı ama Okan hocamız ve ekip müthiş bir hazırlıkla çok rahat rakibi geçtiler. Daha o yorgunluğu atamadan Antalya maçına gidiyoruz. Antalya çok diri ve iyi bir takım. Arkasından bir milli takım arası var. Yine ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Beşiktaş ile zor bir maçta kendi sahamızda karşılaşacağız. Her maç zor ve her maç 3 puan. Kazanmak için gidiyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. Umarım hiç hakem konuşmadığımız, iyi futbolu konuştuğumuz; Galatasaray'ın kazandığı, şampiyonluk yoluna devam ettiği güzel bir maç olur" diye konuştu.

"BİR ADIM ÖNDEYİZ"

Ligde her maçın zor olduğunu aktaran Metin Öztürk, şunları söyledi:

"20 takımlı bir ligdeyiz. 19 rakibimiz de en üst sıralarda yer almak ve belli hedeflere ulaşmak için oynuyorlar. Antalyaspor, Nuri Şahin hoca ile çok iyi şeyler yapıyorlar. Umarım biz daha iyi oynar ve kazanırız. Takımın keyfi yerinde. Tatlı bir yorgunluk var. Okan hocamız geçen sene müthiş işler yaptı. Bu sene de devam ediyor. Burada sayın Erden Timur'u unutmamak lazım. O da işini gücünü bıraktı ve takımla beraber. Başkanımız keza aynı şekilde kulübün hem finansalları hem tesisleşmesi konusunda önemli işler yapıyor. Ekip çalışması var. Taraftarımızla, el birliğiyle her şeyi yapıyoruz. Bu sene de mutlu sona Galatasaray'ın rakiplerinden bir adım daha önde ve bir adım daha yakın olduğuna inanıyoruz" dedi.

"HER MAÇI YENMEYE ÇIKIYORUZ"

Bir basın mensubunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya Metin Öztürk, "Kuralar çekildiğinde de bizim; Dursun Başkan, Niyazi Yelkencioğlu ve benim tebessüm eden pozumuzu yakalamışlar. Sosyal medyada o dönüyor. Başkanımız da söyledi; istediğimiz kurayı çektik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsanız şampiyonlarla oynayacaksınız. Takım seçmeden oynuyorsunuz. Başında da şansımızın yüksek olduğunu söylüyorduk. Bu öz güvenimizi ve kazanma arzumuzu koymuştuk. Biz Galatasarayız. Her maçı her takımı yenmek için çıkıyoruz. Biz her alanda mutlu sona daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz" şeklinde yanıt verdi.