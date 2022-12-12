MHK'den 3 hakeme flaş teklif: Düdüğü asın!
Merkez Hakem Kurulu'nun Antalya'da başlayan seminerinde kurul, Süper Lig'de düdük çalan 3 hakemin VAR kadrosuna geçmesini talep etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra Antalya’da başlayan devre arası hakem seminerinde yeni gelişmeler yaşandı.
Milliyet'in haberine göre, MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker’e Video Asistan Hakemliğine geçmelerini teklif etti. Ancak üç hakem de sahada yer almak istediklerini iletti.
MHK'nin bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.
CÜNEYT ÇAKIR'IN YERİNE FIFA'YA BİLDİRİLEN İSİM BELLİ OLDU
Cüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük’ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi. Karaoğlan ve Özdamar’ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi.
Video Haberler
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zamlar pes ettirdi, satmaya karar verdi
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Apronda intihar
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a hodri meydan
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi