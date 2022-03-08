Milli atlet Mikdat Sevler, Belgrad'da Türkiye rekorunu tekrar etti
Milli atlet Mikdat Sevler, Belgrad Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metre engellide 7.71'lik derece alarak kendisine ait Türkiye rekorunu eşitledi.
Milli atlet Mikdat Sevler, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metre engellide 7.71'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda altı rakibiyle yarışan Mikdat, 7.65 koşan eski Avrupa şampiyonu Petr Svoboda'nın arkasında 60 metre engellide 7.71 ile Türkiye rekorunu tekrar etti.
Mikdat, daha önce bu dereceyi yaparak Dünya Salon Şampiyonası'na vize almayı başarmıştı.
400 metrede yarışan Oğuzhan Kaya ise 48.09 koşarak B serisinde üçüncü oldu.
Erkekler 60 metrede yarışan Kayhan Özer, finalde olimpiyat şampiyonu Lamont Marcell Jacobs ile hatalı çıkıştan diskalifiye oldu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- What we know on day 13 of the Russian invasion
- Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
- Fenerbahçe'den gönderilecekti, takımın yıldızı oldu!
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
- Bakanlık harekete geçti: Stokçuluğa ceza geliyor
- Prof. Dr.Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı
- Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na 8 Mart ziyareti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!