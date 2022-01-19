Milli atlet Ramil Guliev: 2024 hazırlıkları iyi gidiyor
Milli atlet Ramil Guliyev, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.
Milli atlet Ramil Guliyev organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tokyo Olimpiyatları’nın çok iyi bir tecrübe olduğunu söyleyen Guliyev, “Oradan bir madalya kazanmayı çok istiyordum ama kısmet olmadı. Çok çalıştık olimpiyatlar için ama inşallah 2024’te biz bir daha şansımızı deneyeceğiz. Çok değişik oldu, güzel bir zaman geçti ama ekip olarak güzel başarılar elde ettik” şeklinde konuştu.
“2024 HAZIRLIKLARI İYİ GİDİYOR”
Düzenlenen gecenin iyi olduğunu vurgulayan milli atlet, “Bir araya gelmek zor oluyor. Bütün sporcular yaşlara hazırlanıyor kampları var ama güzel gece oldu. Güzel organizasyon umarım her şey güzel geçer. 2024 hazırlıkları iyi gidiyor. Olimpiyatlardan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Bizim bu sene 2022 yılında çok yarışlarımız olacak. Dünya, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları İslam oyunları hepsi bir seneye geldi. Çünkü pandemiden dolayı ertelenmişti” ifadelerini kullandı.
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