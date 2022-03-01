Milli eskrimci Nisanur Erbil'den gençlerde en iyi Avrupa derecesi

01 Mart 2022 Salı, 08:10

Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda genç kadınlar kılıçta Avrupa ikincisi olan milli eskrimci Nisanur Erbil, tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinin gençlerdeki en iyi Avrupa derecesini elde ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu." denildi.

Gençlerde Türk eskrim tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası derecesini elde eden Nisanur, Fransız Amalia Aime yaptığı final karşılaşmasını 15-13 kaybetmişti.

Şampiyonayı milli takım kafilesi ile beraber yerinde takip eden Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, milli sporcu Nisanur Erbil'i elde ettiği bu tarihi başarıdan dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

2019'da yıldızlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli eskrimci Nisanur, geçen yıl da gençlerde dünya ikincisi olmuştu.