Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Atalanta'ya transfer olacağı iddia edildi
Milli futbolcu Cengiz Ünder için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Marsilya ile Atalanta'nın milli futbolcunun takası için görüştünü duyurdu.
Adı sık sık Türk kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor ile sorun yaşayan milli futbolcunun yeni durağı İtalya olabilir.
İtalyan basınındaki haberlerde milli futbolcunun, Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'ya takas edilebileceği iddiası yer alıyor.
Marsilya, Ruslan Malinovskiy'i renklerine katmak istiyor. Fransız temliscisi Atalanta'ya, bu transfer karşılığında Cengiz Ünder'i önerdi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Milli futbolcu yeni sezonda Marsilya ile iki maçtada sahaya ilk 11'de çıksa da Reims maçında 62. dakikada Brestois maçında ise 46. dakikada oyundan alındı.
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