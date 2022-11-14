Milli futbolcu Samet Akaydın: 'Tayyip Talha benim kardeşim gibi'
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na ilk kez seçilen Samet Akaydın 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akaydın, "Küçüklükten beri en büyük hayalim milli takımda oynamaktı. Bize bu şansı veren herkese teşekkür ederim" dedi.
A Milli Takım'dan ilk kez davet alan Samet Akaydın, kampta görüşlerini aktardı.
28 yaşındaki futbolcu, "İstanbul'da yaşanan terör olaylarından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Üzgünüz" dedi.
VINCENZO MONTELLA VURGUSU
Adana Demirsporlu futbolcu, sözlerini, "Küçüklükten beri en büyük hayalim milli takımda oynamaktı. Bize bu şansı veren herkese teşekkür ederim. Asıl her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum. İnşallah başarılı olurum" diye sürdürdü.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, başarılı performansındaki etkisine dikkat çeken Akaydın, "Montella geldikten sonra çok şey geliştirdiğimi düşünüyorum. Bana çok şey kattı. Benimle özel olarak ilgileniyor. Bayağı iyi bir ilişkimiz var. Çalışmayı seven bir yapım var. 28 Yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Her zaman ileriye dönük düşünüyorum, bundan sonraki hedefim burada kalıcı olmak" ifadelerini kullandı.
TAYYİP TALHA SANUÇ AÇIKLAMASI
Milli takımdaki stoper rekabeti hakkında görüşleri sorulan Akaydın, "Oynadığım mevkideki oyuncular çok üst düzey oyuncular ama biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan geldi. Kendime güvenim sonsuz, herkesle rekabet halinde olabilirim" cevabını verdi.
Adana Demirspor'da birlikte forma giydiği Tayyip Talha Sanuç için de konuşan başarılı futbolcu, "Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber oynadık, buraya gelmesine çok sevindim. Buraya gelmeyi hak etti. Burada olmamız bizi mutlu ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bize güvenenleri boşa çıkarmak istemiyoruz" dedi.
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