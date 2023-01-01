Monaco Brest'e acımadı!

Monaco, sahasında ağırladığı Brest'i tek golle mağlup edip üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 20:21
Monaco Brest'e acımadı!
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Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Monaco ile Brest karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 1-0'lık skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Monaco, puanını 33'e yükseltti. Brest ise 13 puanda kaldı.

Monaco bir sonraki maçında Lorient'e konuk olacak. Brest ise sahasında Lille'i ağırlayacak.


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