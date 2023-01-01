Monaco Brest'e acımadı!
Monaco, sahasında ağırladığı Brest'i tek golle mağlup edip üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Monaco ile Brest karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 1-0'lık skorla kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Aleksandr Golovin kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Monaco, puanını 33'e yükseltti. Brest ise 13 puanda kaldı.
Monaco bir sonraki maçında Lorient'e konuk olacak. Brest ise sahasında Lille'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Memur maaşı ve emekli aylığında son durum
- Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı
- Yargıdan imam Halil Konakcı kararı
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
- Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- Yeni yıla 'zam'la girdik
- AKP'den erken seçim açıklaması