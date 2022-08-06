Monaco sezona galibiyet ile başladı!
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Monaco, Strasbourg'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Julien Stephan'ın yönetimindeki Strasbourg ile Philippe Clement'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.
Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 2-1 kazanırken goller; 43. dakikada Krepin Diatta ve 53. dakikada Sofiane Diop'tan geldi. Ev sahibi ekipte 65. dakikada topu ağlara gönderen Habibou Diallo'nun golü ise mağlubiyetin önüne geçemedi.
Bu sonuçla beraber Monaco ligdeki ilk maçından galibiyet ile ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı bilirken, Strasbourg puanla tanışamamış oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Rennes ile kendi sahasında, Strasbourg ise Nice ile deplasmanda karşılaşacak.
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