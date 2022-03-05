NBA'de Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ı ağırladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı mağlup etti.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edilirken Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği 76ers, seyircisi önünde Cedi Osman'ın takımı Cavaliers ile oynadığı mücadeleyi 125-119 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.
76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 5 asistle oynayan Tyrese Maxey, 25 sayı, 11 asistle "double double" yapan James Harden ve 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Joel Embiid taşıdı. 7 dakika süre alan Furkan ise skora katkıda bulunamadı.
Cavaliers cephesinde Darius Garland 26 sayı, 19 asist, Isaac Okoro 22 sayı, Jarrett Allen 20 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 20 sayıyla mücadele etti.
ALPEREN'İN "DOUBLE DOUBLE"I MAĞLUBİYETİ ÖNLEYEMEDİ
Denver Nuggets, 7 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta ağırladığı Houston Rockets'ı 116-101 mağlup etti.
All-star pivotu Nikola Jokic'ten yoksun sahaya çıkan Nuggets'ın skor yükünü, 31 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla yıldızlaşan DeMarcus Cousins çekti.
Lig sonuncusu Rockets, arka arkaya 12. maçını kaybetti. Rockets'ta Christian Wood 22 sayı, 10 ribaunt, Alperen Şengün de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-117
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 111-106
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 125-119
Toronto Raptors-Orlando Magic: 97-103
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 112-118
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 124-90
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-138
Denver Nuggets-Houston Rockets: 116-101
Phoenix Suns-New York Knicks: 115-114
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