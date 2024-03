Noah Sadiki: 'Her sonuca açık bir maç'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:11

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:11

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gilloise'nin 19 yaşındaki orta sahası Noah Sadiki, Belçika basınına açıklama yaptı.

Nieuwsblad'a konuşan Demokratik Kongolu yıldız adayının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Her zaman elimizden gelen her şeyi veriyoruz ve her maçtan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Üç cephede de aktif olmamıza rağmen asla hesap yapmıyoruz. Maç maç ele alacağız ve sonra ne olacağını göreceğiz. Çekirdeğimizde sorunsuz bir şekilde başlayabilecek 19 oyuncumuz var. Geniş bir ekibimiz var ve bundan faydalanıyoruz. Maç oynamazsak yine de antrenman yapmamız gerekir ve yarışmalar elbette antrenmanlardan daha eğlenceli. Tanımadığınız adamlara karşı yarışıyorsunuz ve bu çok daha eğlenceli. En büyük rakibimiz kendimiziz. Elbette her şey mümkün. Her sonuca açık bir maç.