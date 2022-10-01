Okan Buruk: 'G.Saray kalitesinin altında kaldık'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 23:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde deplasmanda Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü.

Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz.

Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik."