Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:06

İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Madrid'i 3-1 mağlup etmişti.

Osasuna ise konuk ettiği Sevilla ile 0-0 berabere kalmıştı.