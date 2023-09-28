Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.
OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
El Sadar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Madrid'i 3-1 mağlup etmişti.
Osasuna ise konuk ettiği Sevilla ile 0-0 berabere kalmıştı.
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