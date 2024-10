Osimhen'den Puskas sorusuna cevap: 'Bence gol mükemmeldi...'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:47

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:47

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Mauro Icardi ve Victor Osimhen kaydetti. Liderliğini sürdüren Galatasaray puanını 25 yaptı.

Maçın ardından Mauro Icardi ve Victor Osimhen, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Sarı kırmızılılar adına 2 gol kaydeden Mauro Icardi, "Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın bugün doğum günüydü, onu da kutluyorum. Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem'le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm, yardımcı olduğuma da inanıyorum. Geçen sezon Barış'ta da patlama oldu. Yunus'ta da şu an gözüküyor. İhtiyacı olan her şeye sahip. Kerem ve Barış'tan sonra onda da patlama oldu. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla birlikte oynuyor olmak benim için de bir gurur kaynağı. Sezon başında her oyuncunun kendi hedefleri oluyor. Rekorları takip ediyoruz. Şu an ilk 10'a girdim. Her gün çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. 3 senede yaptıklarımla rekorlar kırdım ve kırmaya da devam ediyorum. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

İkinci yarı oyuna giren ve golünü atan Victor Osimhen, "Bence gol mükemmeldi. Takımı tebrik ediyorum. Hocamızın da doğum günün kutluyum ve bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bu galibiyet için mutluyum. İlk yarı o kadar iyi değildik ama Mauro'nun attığı gollerle öne geçtik. 4 günlük tatil vardı ve iyi dinlendik. Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı. Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.