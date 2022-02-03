03 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak



Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Paris Grand Slam'de, 55 ülkeden 172'si erkek toplam 315 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda, Türkiye üç sporcu ile tatamide yer alacak.

Müsabaka programına göre 5 Şubat'ta kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 6 Şubat'ta ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, madalya mücadelesi yapacak.

Milli kafile, 3 Şubat'ta hava yoluyla Paris'e gidecek.