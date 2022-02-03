Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak
Judoda grand slam müsabakaları, 5-6 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.
Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Paris Grand Slam'de, 55 ülkeden 172'si erkek toplam 315 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda, Türkiye üç sporcu ile tatamide yer alacak.
Müsabaka programına göre 5 Şubat'ta kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 6 Şubat'ta ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank, madalya mücadelesi yapacak.
Milli kafile, 3 Şubat'ta hava yoluyla Paris'e gidecek.
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