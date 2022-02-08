PETLAS, Türkiye Offroad Şampiyonası'na 3 yıl daha sponsor olacak

08 Şubat 2022 Salı, 17:14

PETLAS, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında, 2022 yılından itibaren 3 yıl süreyle Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak desteğini sürdürme kararı aldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye Offroad Şampiyonası’na PETLAS’ın ismini veren sponsorluk anlaşması için imzaları attı.

Antalya, Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye’nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

Anlaşmaya dair konuşan PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz. Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna 2021 yılında vermiş olduğumuz sponsorluk desteğini, 2022 itibarı ile 3 yıl daha uzatma kararı aldık. Geçen yılın rekabet dozu yüksek şampiyonasında, yurdun dört bir yanında müsabıklara ve heyecana eşlik ettik. TOSFED iş birliğimizi daha da güçlendirmekten, PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 3 yıl boyunca ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise PETLAS’ın, Türkiye’de otomobil sporlarının önemli destekçileri arasında yer aldığını ifade ederek, “PETLAS ile geçtiğimiz sene başlayan iş birliğimiz, offroad branşımıza büyük bir değer kattı. Hem Federasyonumuz, hem organizatör kulüplerimiz, hem sporcularımız PETLAS gibi bir markanın desteğini almış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. PETLAS'ın sporumuza kattıkları ve sponsor olarak yakaladığı fayda ile, yeni dönem anlaşmasının 3 yıl süreyle imzalanması, offroad branşımızın geldiği noktayı ve Federasyonumuzun bu kıymetli branşımıza verdiği önemi de gösteriyor. Tüm organizatör kulüp başkanlarımıza ve sporcularımıza şampiyonamızı daha anlamlı ve başarılı kıldıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası yarış takviminin tarihleri ise şu şekilde:

26-27 Mart - Antalya / Antalya Offroad ve Motorsporları Kulübü

14-15 Mayıs - Samsun / Vezirköprü Offroad Kulübü

18-19 Haziran - Ankara / Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü

23-24 Temmuz - Trabzon / Trabzon Otomobil ve Motor Sporları Kulübü

10-11 Eylül - Sakarya / 54 Otomobil Sporları Kulübü

08-09 Ekim - Denizli / Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü

26-27 Kasım - Kahramanmaraş / Kahramanlar Offroad Spor Kulübü