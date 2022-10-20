PFDK açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu

20 Ekim 2022 Perşembe, 23:01

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı'ya Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

İşte verilen diğer cezalar...

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi SAVAŞ AKTI'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ERDAL YOL'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi SERHAT ÇOLAK'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ERDİNÇ SÖZER'in, 16.10.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, 109, 110 ve GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu YUSUF YAZICI'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GAZİANTEP FK A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 14.10.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLENS KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI E, F, G, CORENDON AİRLENS MARATON TRİBÜN MARATON A, B, C, REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 14.10.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 17.10.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VİP SOL, DOĞU TRİBÜN 302, 303, KUZEY KALE ARKASI 402, 403 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK'ün stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi CEZMİ KAYA'nın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MEHMET EMİR POLAT'ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY'ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN ÖZBEN'in stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.10.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ERZURUMSPOR FK'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK masörü TURGAY KOCA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü GÖKHAN ATASEVER'in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUMSPOR FK antrenörü GÖKHAN ATASEVER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 15.10.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-EYÜPSPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan ALTINORDU-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SAOUZA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SAOUZA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 16.10.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213 ve GÜNEY TRİBÜN 219 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu EMRE ÇOLAK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TUZLASPOR A.Ş. sporcusu RAJKO ROTMAN'ın, GÖZTEPE A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 15.10.2022 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, 15.10.2022 tarihinde Van Atatürk Stadyumunda oynanan SİLAHTAROĞLU VANSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde Van Atatürk Stadyumunda oynanan SİLAHTAROĞLU VANSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- 1461 TRABZON FK masörü MUSTAFA TERZİ'nin, 15.10.2022 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-KOCAELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü görevlisi İSMET DENİZ'in, 15.10.2022 tarihinde oynanan BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KIRŞEHİR FK görevlisi OĞUZHAN EKİCİOĞLU'nun, 15.10.2022 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR FK antrenörü HARUN BEKLEMİŞ'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR FK antrenörü HARUN BEKLEMİŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - HES İLAÇ AFYONSPORTFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü sporcusu SEFA DURMUŞ'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 16.10.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

25- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan DÜZCE CAM DÜZCESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde İnegöl İlçe Stadyumunda oynanan İNEGÖLSPOR-EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- MENEMEN FUTBOL Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ÇATALCASPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- EDİRNESPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübünün, kulüp güvenlik sorumlusunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu MUHAMMET ENES GÖK'ün, 15.10.2022 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, 15.10.2022 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu İBRAHİM ALAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü sporcusu GÜRCAN GÖZÜM'ün, 15.10.2022 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- KUŞADASISPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübünün, 15.10.2022 tarihinde oynanan MUŞ 1984 MUŞSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu İDRİS GÜNEŞ'in, 15.10.2022 tarihinde oynanan MUŞ 1984 MUŞSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.