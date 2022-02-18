PFDK cezası sonrası Murat Sancak'tan açıklama

18 Şubat 2022 Cuma, 09:15

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, PFDK'nin kendisine 3 ay hak mahrumiyeti ve toplam 113 bin lira para cezası vermesinin ardından açıklama yaptı.



Murat Sancak, yaptığı açıklamada, "TFF, Fetö yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzerine suç duyurusunda bulunmuşken, 'hakemlere hakaret ettiğim' ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır. Keza Gaziantepspor ile bu hafta yapacağımız maçımıza; eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir Hakem'in hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir" ifadelerini kullandı.



Murat Sancak'ın açıklaması şu şekilde:



"Bildiğiniz üzere disiplin kuruluna sevk edilmiştim. Hakkımda disiplin kurulunca bugün verilen kararı kabul etmem mümkün değildir. Tüm eleştirilerimin ve iddialarımın TFF'deki Fetö yapılanması ve bu yapılanmanın halen devamıyla ilgili olduğu açıktır. Hakemlerle ilgili söylemlerimde bunun dışında hiçbir amacımın olmadığı açıklamamın içindedir.



TFF, Fetö yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzerine suç duyurusunda bulunmuşken, "hakemlere hakaret ettiğim" ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır. Keza Gaziantepspor ile bu hafta yapacağımız maçımıza; eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir Hakem'in hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir. (Hala Federasyon içerisinde Fetö mücadelesinde kararlılığına ve karakterine emin olduğum yöneticilerin varlığına şüphesiz şahidim.)



Gerekli tüm süreç hukuki olarak sürdürülecek olup, bu mücadele elimden geldiğince tarafımca tereddütsüzce sürdürülecektir. Adalet bu ülkede hepimiz için vazgeçilmezdir.



Tüm futbolseverlere saygıyla bildiririm."