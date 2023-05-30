PFDK kararlarını açıkladı: 1 yıl men cezası!
PFDK, Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Ayrıca MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya da para cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü ile kulüp başkanı Faruk Koca'ya para cezası verdi.
TFF'nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 56 bin, medyaya yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da 52 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Faruk Koca
BİR YIL MEN
Açıklamada, "şike teşebbüsü" gerekçesiyle kurula sevk edilen Darıca Gençlerbirliği'nin eski başkanı Arif Gülen'e de 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.
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