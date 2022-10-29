RC Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:28
RC Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Ligue 1'de 13. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, RC Strasbourg deplasmanına konuk olacak.

RC STRASBOURG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Meinau'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

RC STRASBOURG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Lens'e 1-0 mağlup olmuştu.

RC Strasbourg ise Toulouse deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.


Ligue 1 marsilya Strasbourg cengiz ünder

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler