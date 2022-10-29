RC Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Ligue 1'de 13. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, RC Strasbourg deplasmanına konuk olacak.
RC STRASBOURG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de la Meinau'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RC STRASBOURG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Lens'e 1-0 mağlup olmuştu.
RC Strasbourg ise Toulouse deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
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