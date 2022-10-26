Robert Lewandowski: 'Ben hayvan değilim'

26 Ekim 2022 Çarşamba, 22:03

Barcelona'nın golcü yıldızı Robert Lewandowski, Fransız basınına bir röportaj verdi.

Gol atma içgüdüsü için konuşan Lewandowski, "İçgüdülerim her zaman tetikte. Gol atmış, harika oynamış olabilirim ama her zaman açım. Küçük yaşlarda çok gol attım ve asla tatmin olmadım. İçgüdü, kişilik ve insan doğası, bunlar sizin nasıl bir oyuncu olduğunu gösterir. Ben asla korkmam. Mükemmel değilim ama korkunun bana hükmetmesine izin vermem. İçgüdü ile doğulabileceğini sanmıyorum, doğal yeteneğe sahip olabilirsin ama bu iç güdü asla sonradan kazanılmaz." dedi.

Futbolcuların başarısında ruh sağlığının önemine de dikkat çeken yıldız futbolcu, "Olumsuz duygular sizin geride kalmanıza neden olabilir. Bu nedenle ben zihinsel olarak da çalışıyorum. Ben bir makine ya da hayvan değilim. Tüm karmaşıklığıyla bir insanım. İyi ve kötü günleri, sorunları olan bir insanım. Bunlar unutulabiliyor" ifadelerini kullandı.