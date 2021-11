Sadık Çiftpınar: "Hiç kimseye ne üzgünüm ne kırgınım"

23 Kasım 2021 Salı, 11:21

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, eski takımı Fenerbahçe'de geçirdiği her anın, her saniyenin çok değerli olduğunu, kimseye kırgın olmadığını söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu sezon 10 maçta 768 dakika forma giyen tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe macerası ve A Milli Takım hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sadık Çiftpınar, iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını ancak ligde istedikleri sıçramayı bir türlü gerçekleştiremediklerini söyledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giydiğini anımsatan Sadık, "Oraya gitmek, adım atmak hayalin başlangıcıydı bunu gerçekleştirdim diyebilirim. Şansızlıklar yaşadım, tam formayı aldığım dönemlerde üst üste talihsiz sakatlıklar yaşadım. Açıkçası o öz güveni alamadım. Yani sürekli oynamaya devam edemediğim için öz güveni kendimde alamadım. Ancak benim için Fenerbahçe'de geçirdiğim her an her saniye çok değerliydi, hiçbir şekilde hiç kimseye ne üzgünüm ne kırgınım." diye konuştu.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"O defter açıldı ve kapandı. Şimdi tekrar Yeni Malatyaspor'dayım. Yeni Malatyaspor'un başarısı, taraftarımızın mutluluğu için mücadelemize devam ediyorum. Şu ana kadar çok başarılı olamadık ama onlar desteklerini bizden esirgemesinler. Bizler kendimizi bu şehrin evlatları olarak addediyoruz. Buna da layık şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Yeni Malatyasporumuz 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig'e renk katmaya devam ediyor. Süper Lig'e de her zaman da yakışacak bir takım. Biz de inşallah buna layık olarak mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz."

"ÇIKMADIK CANDAN ÜMİT KESİLMEZ"

Her futbolcunun A Milli Takım'da yer almayı istediğini belirten Sadık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Profesyonel oynamaya başladığımdan bu yana en büyük hedeflerimden bir tanesi de milli takımdı. Buna çok yaklaştığım dönemler de oldu. Özellikle Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki son süreçte davet edilmeyi beklemiştim ama nasip olmadı. Yaşım 28, önümüzde çok güzel örnekler var. Burak Yılmaz gibi çok büyük bir profesyonel örneği var. Halen milli takıma kaptanlık yapıyor. Gidiyor orada ve takıma katkı da veriyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yeni pırıl pırıl genç kardeşlerimiz de katılıyor. İnşallah Allah bir gün nasip ederse tabii ki performansımızı da çok üst düzeye çekmemiz lazım. O seviyeye çıkmak öyle bugünden istiyorum deyip yarın olacak işler değil. Takım olarak, bireysel olarak sivrilmeye başladığımız zaman, iyi yerlere geldiğimiz zaman performansımızı arttırdığımızda ben böyle bir takdirin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu doğrultu da çalışmalara devam edeceğim. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Ay-yıldızlı formayı da inşallah bir gün giymek bize nasip olur."

"ÇOK KALİTELİ, YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Sadık Çiftpınar, A Milli Futbol Takımı'nın Rumen teknik adam Mircea Lucescu döneminden bu yana yeni bir yapılanma sürecine girdiğini ifade etti.

Şenol Güneş döneminde de aslında son süreç haricinde sahada kötü bir milli takımın olmadığını anlatan Sadık, şunları kaydetti:

"Hepsinin emeği vardır, hepsi bu ülkeye, formaya, armaya hizmet etmiş insanlar. Şimdi yeni, değerli bir hoca geldi. Stefan Kuntz'un son maçlara baktığımızda takıma çok pozitif enerji kattığın görüyoruz. Çok kaliteli, yetenekli oyuncularımız var. Biz dışarıdayız ve futbolcu kardeşlerimize dua ediyoruz. Bütün kalbimiz dualarımız onlarla. Çünkü milli takım hepimizin takımı. Başarılı olurlarsa biz de mutlu oluruz. İnşallah milli takımımız, yeni hocamızla çok iyi yerlere gelir. Çünkü baktığımızda dünya sıralamasında hem kulüpler hem de milli takım bazında çok iç açıcı yerlerde değiliz. Galibiyetlere, başarılara ihtiyacımız var. Bunun için de herkes elini taşın altına koyup, elinden geleni yapacağına inanıyoruz."